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Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
ТАСС: пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски», — уточнил источник.

Стало известно, что на борту самолета находятся четверо детей. По предварительной информации, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Оно совершало внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый — Томск.

На данный момент специалисты ведут поиски самолета по маршруту его полета. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее частный легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, пропал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Воздушное судно вылетело из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки.

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