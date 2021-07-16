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Все пассажиры совершившего жесткую посадку Ан-28 выжили

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Фото: Владимир Малыгин / ТАСС
Все пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, выжили

Все пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, оказались живы. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Место жесткой посадки самолета обнаружено в 14.36. Рядом с бортом находились пассажиры и экипаж.

Самолет летел из города Кедрового в Томск и перед вылетом задержался на десять часов из-за непогоды. По словам первого замдиректора авиакомпании «Сила» Александра Гениевского, воздушное судно было исправно.

В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. Воздушное судно перестало выходить на связь, позднее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.

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