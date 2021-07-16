На месте жесткой посадки Ан-28 под Томском нашли выживших

Пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на спасательные службы.

«Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее источник назвал возможные причины инцидента. Ими могли стать отказ двигателя во время полета или ошибка в пилотировании.

Пассажирский самолет Ан-28 16 июля пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. На борту находились 19 человек, в том числе двое детей. Самолет летел из города Кедровый в Томск.