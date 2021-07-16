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Установлено возможное местонахождение пропавшего под Томском самолета

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Установлено возможное местонахождение пропавшего в Томской области самолета Ан-28

Установлены координаты возможного местонахождения пропавшего самолета Ан-28 в Томской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По предварительным данным служб, аварийный маяк Ан-28 сработал в районе села Бачкар, что примерно в 190 километрах к западу от Томска.

Источники агентства также добавили, что полет проходил штатно, о неполадках или проблемах на борту экипаж не докладывал.

Пассажирский самолет Ан-28 16 июля пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек. Самолет летел из города Кедровый в Томск.

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