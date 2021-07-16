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Назван предположительный момент крушения самолета в Томской области

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Томской области самолет Ан-28 мог потерпеть крушение сразу после взлета

Самолет Ан-28, пропавший с радаров в Томской области, предположительно, потерпел крушение в момент сразу после взлета. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее источник назвал возможные причины крушения. Ей могли стать отказ двигателя во время полета, или же ошибка в пилотировании.

Пассажирский самолет Ан-28, летевший из города Кедровый в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. По разным данным, на борту находятся от 13 до 17 человек, в том числе четверо детей.

На данный момент начались поиски в районе последнего срабатывания маяка. На прочесывание местности отправлены несколько вертолетов.

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