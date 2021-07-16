Начались поиски пропавшего под Томском самолета

Начались поиски пропавшего в Томской области самолета Ан-28. На данный момент отправлены несколько вертолетов для прочесывания местности, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Пассажирский самолет Ан-28, летевший из города Кедровый в Томск, 16 июля пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Полет проходил в штатном режиме, а экипаж не докладывал о каких-либо неполадках.

Отмечается, что аварийный маяк самолета сработал в районе села Бачкар, что примерно в 190 километрах к западу от Томска.