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Начались поиски пропавшего под Томском самолета

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Изображение: Telegram-канал BAZA
Начались поиски пропавшего в Томской области самолета Ан-28

Начались поиски пропавшего в Томской области самолета Ан-28. На данный момент отправлены несколько вертолетов для прочесывания местности, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Пассажирский самолет Ан-28, летевший из города Кедровый в Томск, 16 июля пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Полет проходил в штатном режиме, а экипаж не докладывал о каких-либо неполадках.

Отмечается, что аварийный маяк самолета сработал в районе села Бачкар, что примерно в 190 километрах к западу от Томска.

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