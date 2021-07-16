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Опубликован список пассажиров совершившего жесткую посадку под Томском Ан-28

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Опубликован список пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском

Опубликован список пассажиров совершившего жесткую посадку под Томском самолета Ан-28. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту в общей сложности находились 19 человек, том числе члены экипажа. Среди пассажиров также было двое детей. Все пассажиры они живы.

Ранее 16 июля стало известно, что пассажирский самолет Ан-28, летевший из города Кедровый в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе. Сообщалось, что у воздушного судна сработал аварийный маяк. На его поиски отправляли три вертолета МЧС России.

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