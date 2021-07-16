Данные об алкоголе в крови пилотов упавшего на Камчатке Ан-26 оказались ложными

Информация об обнаружении алкоголя в крови пилотов рухнувшего на Камчатке самолета Ан-26 оказалась ложной. Ранее об этом сообщил ряд российских СМИ.

В публикациях издания ссылались на документ о безопасности полетов №6 Росавиации, на который первым обратил внимание «Коммерсантъ». Однако публикация газеты была посвящена другим подробностям катастрофы, речь про алкоголь в ней не шла.

В документе, опубликованном 9 июля, описана хронология крушения Ан-26, летевшего по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. В нем также говорится и о другой катастрофе — крушении самолета Ан-28 в 2012 году, случившемся на том же маршруте. Тогда, как следует из текста документа, в крови пилотов действительно был обнаружен алкоголь.

Крушение самолета Ан-26 произошло 6 июля, на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Обломки нашли в четырех километрах от аэропорта. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа.

Согласно данным расшифровки бортового самописца Ан-26, изученным РЕН ТВ, перед посадкой судно отклонилось от заданного курса на пять километров. Судя по расшифровке, пилоты были дезориентированы. Последнее, о чем сообщили пилоты, — что вывели самолет на курс 140 градусов.