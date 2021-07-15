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Получены новые подробности о крушении Ан-26 на Камчатке

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Фото: Globallookpress.com
Появилась предварительная расшифровка самописца разбившегося на Камчатке Ан-26

Предварительные данные расшифровки бортового самописца пассажирского самолета Ан-26, который разбился на Камчатке, помогли получить новые подробности о крушении воздушного судна. Перед посадкой оно отклонилось от заданного курса на расстояние пять километров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно предварительной расшифровке, экипаж самолета планировал зайти на посадку через отдельную приводную радиостанцию (ОПРС) — она выполняет для воздушных судов функцию радиомаяка. После пролета ОПРС диспетчер аэропорта дала разрешение на посадку и указала доложить, когда самолет опустится на высоту 800 метров.

По данным расшифровки, воздушное судно уклонилось на север от аэропорта на расстояние пять километров. Когда экипаж доложил о сниженной до 800 метров высоте, диспетчер указала, что курс самолета на 30 градусов левее, чем необходимо. Кроме того, она доложила, что Ан-26 двигается с большой для посадки скоростью — около 340 километров в час. Судя по расшифровке, пилоты самолета были дезориентированы.

После того как экипаж сообщил о снижении высоты до 600 метров, он не доложил о том, что занял указанную высоту. Последнее, о чем сообщили пилоты перед крушением — о выведении самолета на курс 140 градусов.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Он следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. Обломки воздушного судна нашли в четырех километрах от аэропорта. В авиакомпании заявили, что самолет прошел техосмотр за неделю до крушения.

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