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Легкомоторный самолет упал под Хабаровском

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Легкомоторный самолет упал в субботу, 24 июля, в пригороде Хабаровска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

«Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа. По пострадавшим и погибшим пока ничего не знаем, группа пока не добралась», — сообщил представитель ведомства.

Как сообщает Telegram-канал «112», легкомоторный Р-2002, на борту которого находились два человека, упал в районе села Калиновка. По предварительным данным, один человек погиб.

16 июля в Бакчарском районе Томской области пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров, выполняя рейс Кедрово — Томск. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателей. На борту находились 18 человек с учетом экипажа, все выжили. Известно, что рейс задержали на 10 часов из-за погодных условий. Как заявили в авиакомпании «Сила», самолет был исправен.

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