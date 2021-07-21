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Стало известно состояние пострадавших при аварийной посадке Ан-28

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Фото: СК РФ / РИА Новости

Пилот и пассажирка самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку под Томском, выписаны из Томской областной клинической больницы, они продолжат лечение дома. Об их состоянии сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, передает ТАСС.

Пилот Анатолий Прытков находится в удовлетворительном состоянии, он находился в больнице с 17 июля. В больнице уточнили, что он сможет вернуться к работе через два с половиной месяца. Пассажирке рейса рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога.

Ранее стала известна главная версия о причинах жесткой посадки Ан-28. Согласно ей, после взлета с площадки «Кедровый» произошло обледенение воздухозаборников обоих двигателей и к их остановке. Если версия подтвердится, пилоты должны будут объяснить, почему противообледенительная система не справилась с ледяной коркой, и почему вообще состоялся вылет.

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров 16 июля в Бакчарском районе Томской области, выполняя рейс Кедрово — Томск. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателей. На борту находились 18 человек с учетом экипажа, все выжили. Известно, что рейс задержали на 10 часов из-за погодных условий. Как заявили в авиакомпании «Сила», самолет был исправен.

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