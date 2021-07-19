Россия
 
Последние новости
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Вспышка коронавируса произошла на военном корабле Южной Кореи
Жители Кипра устроили беспорядки из-за новых коронавирусных мер
Футболист сборной Аргентины заявил о готовности умереть за Месси
В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием
Российские космонавты на МКС останутся без скафандров
На улицах Москвы заметили лося «за завтраком» 
Россиян предупредили о дефиците валюты
Участница шоу Леры Кудрявцевой рассказала о «рвотном состоянии» после передачи
Пуск гиперзвукового «Циркона» показали на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о состоянии экстренно посадившего Ан-28 в тайге пилота

Перейти в «Мою Ленту»
Анатолий Прытков и Фарух Хасанов
Анатолий Прытков и Фарух Хасанов
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Врач рассказал, что пилот, который посадил Ан-28 в тайге, чувствует себя удовлетворительно

Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, который экстренно посадил воздушное судно в Томской области, чувствует себя удовлетворительно. Об этом рассказал главный травматолог Департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов, сообщает Telegram-канал «Известий».

«В субботу он был прооперирован по поводу повреждения костей и голени. Планирую, что, наверное, в среду мы выпишем [пилота] на амбулаторное долечивание домой», — рассказал он.

Кроме того, стало известно, что еще одна пациентка из числа пассажиров самолета, которая была госпитализирована с сотрясением мозга, находится в отделении нейрохирургии. Она чувствует себя удовлетворительно. Россиянка скоро будет выписана.

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. 16 июля он выполнял рейс Кедрово — Томск. Причиной его экстренной посадки стал отказ двигателей. Самолет удалось посадить на открытой площадке. На борту находились 18 человек, включая экипаж. Все выжили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пассажиры экстренно севшего в тайге Ан-28 раскрыли детали произошедшего
Пассажир севшего в тайге Ан-28 вызвал у девушки истерику прощальным сообщением
Стала известна личность посадившего Ан-28 в тайге пилота
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал об отказе двигателей