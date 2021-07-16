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Стала известна личность посадившего Ан-28 в тайге пилота

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Фото: Страница Анатолия Прыткова во «ВКонтакте»
Стала известна личность посадившего Ан-28 в тайге пилота

Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу, 16 июля, и совершивший жесткую посадку, смог посадить пилот Анатолий Прытков, вторым пилотом воздушного судна является Фарух Хасанов. Фотографию первого пилота публикует НТВ в своем Telegram-канале.

Предварительно, Прытков получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм. Их доставили в больницу Томска, там их осмотрят медики.

Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку в Томской области. По предварительным данным, экипаж принял такое решение из-за отказавшего двигателя. Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке. Пассажиров с места происшествия эвакуируют в Томск.

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