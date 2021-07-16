Стало известно о травмах посадившего в тайге Ан-28 пилота

Пилот Ан-28 Анатолий Прытков, посадивший самолет в тайге, предварительно, получил перелом ноги. Об этом стало известно Telegram-каналу LifeShot.

По данным канала, остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм. Их доставили в больницу Томска, там их осмотрят медики.

Ранее сообщалось, что Ан-28 совершил жесткую посадку, все пассажиры самолета выжили. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе члены экипажа. Двое из них — дети.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области, выполняя рейс Кедрово — Томск. Позднее удалось зафиксировать срабатывание аварийного маяка. Перед вылетом борт задержался из-за непогоды. Как заявили в авиакомпании «Сила», воздушное судно было исправно. По предварительным данным, экипаж принял решение совершить экстренную посадку из-за отказа двигателя.