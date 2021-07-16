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Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал об отказе двигателей

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Фото: ТАСС
Пилот самолета, совершившего жесткую посадку под Томском, подтвердил отказ двигателей

Пилот самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, рассказал об отказе двигателей во время полета. Его слова передает ТАСС.

По его словам, информация об отказе двух двигателей самолета правдивая. «Нам некогда было соображать, нужно было работу свою делать», — заявил пилот.

Выяснение причин отказа оборудования он предоставил специальной комиссии. Также мужчина подчеркнул, что самое главное то, что все остались живы и здоровы.

В пятницу, 16 июля, Ан-28 совершил экстренную посадку в Томской области. В самолете находились 18 человек, включая двух детей. Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке. При посадке один из пилотов получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм.

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