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Появились первые фотографии с места жесткой посадки Ан-28 под Томском

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Фото: Telegram-канал Life Shot
Опубликованы первые фотографии с места жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском

Появились первые фотографии с места жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области при перелете из Кедрово в Томск. Позднее появился сигнал от аварийного маяка. Перед вылетом борт задержался на несколько часов из-за непогоды.

Как заявили в авиакомпании «Сила», воздушное судно было исправно. По предварительным данным, экипаж принял решение совершить экстренную посадку из-за отказа двигателя.

На борту присутствовали 19 человек, в том числе два ребенка, все остались живы. На данный момент проводится их эвакуация в Томск на вертолетах.

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