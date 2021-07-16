Пассажир севшего в тайге Ан-28 рассказал о приземлении

Пассажир самолета Ан-28, экстренно севшего в тайге под Томском, рассказал о приземлении. Его слова приводит издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам пассажира, в полете одновременно отказали оба двигателя. «Это было обледенение — они покрылись льдом и не заводились. Дальше нашли место для посадки подходящее, планировали, гасили скорость. При посадке цепляли деревья, а коснувшись земли, самолет уткнулся носом и перевернулся», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что после посадки удалось открыть выходы и выбраться из самолета. Люди успели организовать небольшой лагерь и разжечь костер, так как думали, что могут остаться там на ночь. Пилот в это время подавал сигналы бедствия, спасатели обнаружили борт приблизительно через два часа после произошедшего.

Самолет Ан-28, выполнявший рейс Кедровый — Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области ранее 16 июля. На борту с учетом членов экипажа находились 19 человек, в том числе двое детей. Пилоту Анатолию Прыткову удалось совершить жесткую посадку в тайге, он сломал ногу, пассажиры серьезных травм не получили.

