Заслуженный пилот России оценил действия посадившего Ан-28 в тайге летчика

Заслуженный пилот России Юрий Сытник сообщил, что шансов посадить Ан-28 в тайге в Томской области было 50 на 50 процентов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что пилот Анатолий Прытков прекрасно выполнил свою задачу.

Самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу, 16 июля, и совершивший жесткую посадку, смог посадить пилот Анатолий Прытков, вторым пилотом воздушного судна является Фарух Хасанов.

Им удалось посадить самолет на открытой площадке. По предварительным данным, экипаж воздушного судна принял решение об экстренной посадке в связи с отказавшим двигателем.

Ан-28 вылетел из города Кедрового в Томск. Рейс был задержан на десять часов из-за плохих метеоусловий. Первый замдиректора авиакомпании «Сила» Александр Гениевский заявил, что воздушное судно было исправно.

16 июля пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. После того как борт перестал выходить на связь, было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.

Сытник оценил мастерство пилота Ан-28

В беседе с «Лентой.ру» Юрий Сытник сообщил, что посадить самолет в тайге очень сложно. «То, что посадил самолет, — браво. Все пассажиры целы, весь экипаж жив, и слава богу. Любой самолет в тайге очень тяжело посадить. Нужно найти просеку или поляну. Нужно иметь самообладание командиру корабля, чтобы принять такое решение — посадить самолет вне аэродрома. Он же понимает, что случиться может 50 на 50 — или катастрофа, или все выживут. То, что сделано командиром, — это прекрасно. Молодец, ура!» — так Сытник оценил действия Прыткова.

Самолет Ан-28 вылетел из города Кедрового в Томск. Рейс был задержан на десять часов из-за плохих метеоусловий. Первый замдиректора авиакомпании «Сила» Александр Гениевский заявил, что воздушное судно было исправно.