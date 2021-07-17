Пассажир севшего в тайге Ан-28 вызвал у девушки истерику прощальным сообщением

Пассажир самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку в тайге в Томской области, спортсмен Роман Макеев отправил своей девушке прощальное сообщение во время снижения воздушного судна. Об этом рассказал его тренер Дмитрий Голдинов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, у возлюбленной Макеева была жуткая истерика. «В пятницу вечером Саша ждала его домой… Но тут ей пришло от него СМС: "Прощай, мы падаем"», — поделился Голдинов.

Когда воздушное судно пропало с радаров, в голову сразу полезли плохие мысли, подчеркнул тренер Макеева. Он стал звонить в больницы и пытался узнать хоть какую-то информацию о Романе. Позже сам молодой человек рассказал ему, что пассажиры, летевшие на Ан-28, стали прощаться с жизнью, когда узнали про экстренное снижение. Они были готовы к самому страшному исходу, уточнил Макеев.

Пассажирский самолет Ан-28 совершил экстренную посадку 16 июля. Причиной стал отказ двигателей. Судно получилось посадить на открытой площадке. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. С места происшествия людей эвакуировали в Томск.