Севший в тайге Ан-28 показали на видео изнутри

В сети появилось видео, снятое изнутри пассажирского самолета Ан-28, который перевернулся при жесткой посадке в тайге. Ролик был опубликован в Telegram-канале 112.

На кадрах показывается состояние борта самолета — снимавший видеоролик человек прошел внутрь перевернувшегося при жесткой посадке Ан-28. Обшивка потолка воздушного судна имеет повреждения, повсюду раскиданы ее обломки и комья земли.

В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в Томской области. Экипаж принял такое решение из-за отказавшего двигателя. Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. С места происшествия людей эвакуируют в Томск.

Ранее самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. Воздушное судно перестало выходить на связь, позднее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.