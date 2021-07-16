Появилось видео с перевернувшимся при посадке в тайге Ан-28

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в пятницу, 16 июля, под Томском, перевернулся при жесткой посадке в тайге. Кадры с места происшествия публикует телеканал «Звезда».

На видео можно наблюдать перевернутый самолет. Передняя часть самолета сильно повреждена. Как пишет Telegram-канал Baza, при посадке самолет цеплялся за деревья и, коснувшись земли, уткнулся носом и перевернулся.

Пилот Анатолий Прытков, посадивший самолет в тайге, предварительно, получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм. Их доставили в больницу Томска, там их осмотрят медики.

Ранее сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку в Томской области. Экипаж принял такое решение из-за отказавшего двигателя. Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. С места происшествия людей эвакуируют в Томск.