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Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке А-28 в тайге

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Фото: РИА Новости
Власти Томской области рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28

Власти Томской области рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-28 в тайге. Об этом заявила замгубернатора Алена Левко, передает РИА Новости.

По ее словам, из 12 человек, которые были доставлены вертолетами в Томск, были госпитализированы двое. Пилот был направлен в отделение травматологии с травмой ноги, а девушка, находившаяся на борту в качестве пассажирки, была доставлена с сотрясением мозга в отделение нейрохирургии. Замгубернатора добавила, что оба пациента сейчас находятся на лечебно-охранительном режиме.

В областном депздраве уточнили, что вместе с прибывшими в Томск на вертолетах также был 13-летний мальчик.

Главврач областной клинической больницы Михаил Лукашов, в свою очередь, рассказал, что состояние девушки оценивается ближе к удовлетворительному и скоро ее выпишут на амбулаторное лечение. Мужчине же вскоре проведут операцию — металлоостеосинтез, добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным РЕН ТВ, вероятной причиной отказа двигателей пассажирского самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в тайге, стало некачественное топливо. При неправильном хранении авиакеросина в него попадает влага из атмосферы. После каждой заправки самолета технический специалист должен произвести слив отстоя из баков, и если в нем на самом дне обнаруживается вода, то полет должен быть запрещен. Однако, утверждает телеканал, в малой авиации эта процедура часто игнорируется.

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