Названа одна из версий одновременного отказа двух двигателей у Ан-28

Названа одна из причин одновременного отказа двух двигателей у Ан-28 в Томской области

Одна из версий одновременного отказа двух двигателей у Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области — некачественный керосин. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Рассказывается, что при условии неправильного хранения керосина в него может попасть влага из окружающей среды. Во избежание подобного нужно делать слив отстоя из топливных баков. В случае обнаружения воды на дне следует немедленно запретить полет.

Отмечается, что в малой авиации эту процедуру часто игнорируют.

По одной из версий, на высоте с отрицательной температурой воздуха могла замерзнуть влага в керосине. Для выяснения подробностей следователи СК опечатали топливохранилище, где в последний раз заправлялся Ан-28.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области, выполняя рейс Кедровый — Томск. Позднее удалось зафиксировать срабатывание аварийного маяка. Перед вылетом борт задержался из-за непогоды на несколько часов. Самолет совершил экстренную посадку.

Воздушное судно удалось посадить в болотистой местности пилоту Анатолию Прыткову, который получил при приземлении перелом ноги. Остальные люди на борту не получили серьезных травм.