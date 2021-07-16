Названа причина отказа двигателей севшего в тайге Ан-28

Двигатели пассажирского самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в тайге в Томской области 16 июля, могли отказать из-за экстраординарных климатических условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

Ранее пилот Ан-28 рассказал об отказе двигателей во время полета. По его словам, информация об отказе двух двигателей самолета правдивая. Выяснение причин отказа оборудования он предоставил специальной комиссии.

Самолет совершил экстренную посадку в Томской области. Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке пилоту Анатолию Прыткову. При посадке он получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм.