Россия
 
Последние новости
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал об отказе двигателей
В российском регионе ввели локдаун из-за коронавируса
Российские семьи с несколькими детьми освободят от части налогов
Анонсированы массовые проверки в кафе Москвы после отмены системы QR-кодов 
Россия выделила 3,68 миллиарда рублей на «русский Hubble»
Эмбер Херд опубликовала фотографию с дочерью от суррогатной матери
Напавшему с ножом на пассажиров автобуса россиянину предъявили обвинение
В Грузии протестующие попытались разрисовать стены дома премьер-министра
Российские банки отбились от отечественного софта
Новости партнеров
Прослушать новость

Опубликованы переговоры пытавшихся связаться с Ан-28 диспетчеров аэропорта

Перейти в «Мою Ленту»
Опубликованы переговоры диспетчеров аэропорта, откуда вылетел Ан-28

Опубликованы переговоры диспетчеров аэропорта, пытавшихся связаться с Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112».

В записи слышно ведущееся обсуждение сигнала от аварийного маяка, поступившего после того, как с самолетом была потеряна связь.

В пятницу, 16 июля. самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. На борту с учетом членов экипажа находились 18 человек, в том числе двое детей и члены экипажа. Пилоту Анатолию Прыткову удалось совершить жесткую посадку в тайге, однако он сломал ногу. Больше никто не получил серьезных травм.

По заявлению одного из пилотов воздушного судна, причиной экстренной посадки стал отказ двух двигателей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности спасения пассажиров Ан-28 после экстренной посадки
Появились первые фотографии с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
Появилось видео с перевернувшимся при посадке в тайге Ан-28