Опубликованы переговоры пытавшихся связаться с Ан-28 диспетчеров аэропорта

Опубликованы переговоры диспетчеров аэропорта, пытавшихся связаться с Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112».

В записи слышно ведущееся обсуждение сигнала от аварийного маяка, поступившего после того, как с самолетом была потеряна связь.

В пятницу, 16 июля. самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. На борту с учетом членов экипажа находились 18 человек, в том числе двое детей и члены экипажа. Пилоту Анатолию Прыткову удалось совершить жесткую посадку в тайге, однако он сломал ногу. Больше никто не получил серьезных травм.

По заявлению одного из пилотов воздушного судна, причиной экстренной посадки стал отказ двух двигателей.