Уточнено число пассажиров севшего в тайге Ан-28

В севшем в тайге самолете Ан-18 находились 18 человек, сообщили в МЧС

Управление МЧС по Томской области уточнило число пассажиров севшего в тайге Ан-28. На борту находились 18 человек.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Ранее была информация, что на борту воздушного судна находились 19 человек, в том числе экипаж и двое детей. Все пассажиры самолета выжили. В Томск с места аварии их доставит вертолет Ми-8. Также сообщается, что шестеро пассажиров предпочли вертолету микроавтобус.

Самолет совершил экстренную посадку в Томской области. Экипаж принял такое решение, так как в полете отказали сразу два двигателя. Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке пилоту Анатолию Прыткову. При посадке он получил перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, не получили серьезных травм. Их доставили в больницу Томска, там их осмотрят медики.

При посадке самолет цеплялся за деревья и, коснувшись земли, уткнулся носом и перевернулся. Экипажу удалось открыть выходы и покинуть самолет. Через два часа пассажиров обнаружили спасатели.