Пострадавшие при жесткой посадке Ан-28 в тайге получат выплаты

Пассажиры, пострадавшие при жесткой посадке самолета Ан-28 в тайге в Томской области, получат денежные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Томской области Анатолия Рожкова.

Помимо страховых выплат пассажиры получат компенсации из бюджета региона.

«Законодательством предусмотрены, во-первых, страховые выплаты авиакомпании, у которой застрахованы пассажиры, а во-вторых, мера социальной поддержки, которая существует на уровне субъекта», — заявил Рожков и добавил, что у экипажа есть своя страховка, по которой они получат компенсацию.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области, выполняя рейс Кедрово — Томск. Позднее удалось зафиксировать срабатывание аварийного маяка. Перед вылетом борт задержался из-за непогоды. Самолет совершил экстренную посадку.

Воздушное судно удалось посадить на открытой площадке пилоту Анатолию Прыткову. При посадке он получил перелом ноги. Остальные находившиеся на борту, не получили серьезных травм.