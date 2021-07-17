Названа вероятная причина жесткой посадки Ан-28 в тайге

Вероятной причиной отказа двигателей пассажирского самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в тайге, стало некачественное топливо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При неправильном хранении авиакеросина в него попадает влага из атмосферы. После каждой заправки самолета технический специалист должен произвести слив отстоя из баков, и если в нем на самом дне обнаруживается вода, то полет должен быть запрещен. Однако, утверждает телеканал, в малой авиации эта процедура часто игнорируется.

Как итог, во время полета вода могла замерзнуть и засорить топливопроводы. Также в пользу этой версии говорит то, что пилоты не смогли перезапустить двигатели в воздухе. Следователи Следственного комитета России опечатали топливохранилище, где в последний раз заправлялся самолет. Образцы керосина отправят на экспертизу.

Другая версия

По другой версии, озвученной авиакомпанией «Сила», двигатели самолета могли отказать из-за «экстраординарных климатических условий».

Анатолий Прытков, управлявший самолетом отказался комментировать ЧП. По его словам, информация об отказе двух двигателей «правдивая», но ему и второму пилоту Фаруху Хасанову «некогда было соображать, нужно было работу свою делать». Выяснение причин отказа оборудования он предоставил специальной комиссии.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал «Ленте.ру», что шансов посадить Ан-28 в тайге было 50 на 50 процентов. «То, что посадил самолет, — браво. Все пассажиры целы, весь экипаж жив, и слава богу. Любой самолет в тайге очень тяжело посадить. Нужно найти просеку или поляну. Нужно иметь самообладание командиру корабля, чтобы принять такое решение — посадить самолет вне аэродрома. То, что сделано командиром, — это прекрасно. Молодец, ура!» — сказал эксперт.

Счастливый случай

16 июля самолет Ан-28, летевший из Кедрового в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. На борту с учетом членов экипажа находились 18 человек, в том числе двое детей. Пилоту удалось совершить жесткую посадку в тайге, однако он сломал ногу. Также госпитализация потребовалась одному из пассажиров, остальные серьезных травм не получили.

Пассажиры, пострадавшие в результате ЧП с Ан-28, получат выплаты. Заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков рассказал, что помимо страховых выплат пассажиры получат компенсации из бюджета региона.

Случаи, когда при жесткой посадке пассажирского самолета удается обойтись без жертв, крайне редки. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа 2019 года. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился. Тогда пилота Дамира Юсупова удостоили звания Героя России.