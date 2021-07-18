Пассажиры экстренно севшего в тайге Ан-28 раскрыли детали произошедшего

Пассажиры самолета Ан-28, который 16 июня совершил жесткую посадку в тайге в Томской области, раскрыли детали произошедшего. С ними побеседовал РБК.

По их словам, во время падения кто-то плакал, а кто-то «молился вслух».

Так, спортсмен Роман Макеев отметил, что пилот минут пять пытался реанимировать заглохшие двигатели, затем нашел подходящее болото для посадки. При падении самолет задел ветки, потом зацепился носом и перевернулся. Пассажирка Ольга Козлова в свою очередь отметила, что люди до последнего надеялись, что пилот запустит двигатели. Также Козлова рассказала, что помогла другой пассажирке расстегнуть ремень безопасности.

Когда самолет упал, люди начали быстро выбираться, помогая друг другу, так как боялись, что самолет взорвется. Пассажиры подчеркнули, что серьезных травм ни у кого нет. Они отметили, что больше всего перепугались их родственники, для них самих ситуация была стрессовой. На болоте они вытащили из самолета сиденья и ожидали помощи. По словам Козловой, пассажиры даже веселились, было «позитивненько».

Ранее один из пассажиров, спортсмен Роман Макеев, рассказал, что отправил своей девушке прощальное сообщение во время снижения воздушного судна. По его словам, у возлюбленной Макеева была жуткая истерика.

Пассажирский самолет Ан-28 совершил экстренную посадку 16 июля. Причиной стал отказ двигателей. Судно получилось посадить на открытой площадке. На борту находились 19 человек (в том числе экипаж), двое из них — дети. С места происшествия людей эвакуировали в Томск.

