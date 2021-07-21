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Пилот Ан-28 подтвердил основную версию аварийной посадки самолета в тайге

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Фото: СК РФ / РИА Новости

Пилот самолета Ан-28 Анатолий Прытков, совершившего аварийную посадку в тайге в Томской области, подтвердил, что причиной инцидента стало обледенение двигателей, сообщает «Интерфакс».

Прытков рассказал, что отказ двух двигателей произошел на высоте 2450 метров после выхода из облачности. «Там присутствует обледенение, запуск двигателей производителем не рекомендуется. Мы вышли из облаков, приступили к запуску двигателей, но запуск не удался. Попытки запуска производились до определенной высоты, затем выбрали площадку для посадки, предупредили пассажиров», — сообщил пилот.

Ранее эксперты, занимающиеся расследованием инцидента, сообщили, что обледенение является основной версией. Они пришли к выводу, что после взлета и набора высоты самолет попал в зону высокой влажности и отрицательных температур. Это привело к обледенению воздухозаборников обоих двигателей и к их остановке.

Аварийная посадка Ан-28, летевшего из города Кедровый в Томск, произошла 16 июля. На борту находились 18 человек с учетом экипажа, все выжили.

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