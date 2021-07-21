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Посадивший Ан-28 в тайге пилот раскрыл детали аварии

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Фото: страница Анатолия Прыткова во «ВКонтакте»

Пилоты самолета Ан-28 не могли перезапустить обледеневшие двигатели из-за низкой высоты, а ландшафтные особенности Сибири помогли посадить неисправное воздушное судно. Такие детали раскрыл в интервью Mash посадивший в тайге самолет Ан-28 пилот Анатолий Прытков, оно опубликовано в Telegram.

По словам пилота, на той высоте, на которой оказалось воздушное судно, нужно было «прекратить [запуски двигателя], выбрать площадку, подобранную с воздуха, и произвести на нее посадку».

Пилот добавил, что во время посадки болотистая местность Сибири стала для самолета аэрофинишером — устройством для торможения самолетов. Прытков пояснил, что при посадке нос воздушного судна опустился, из-за чего Ан-28 опрокинулся.

«Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии», — сказал пилот.

Он также подтвердил основную версию аварийной посадки самолета в тайге. Прытков заявил, что причиной инцидента стало обледенение двигателей.

Пассажирский самолет Ан-28 совершил аварийную посадку в Томской области 16 июля. Рейс следовал из Кедрово в Томск. На борту находились 18 человек, в том числе два ребенка. Все пассажиры выжили.

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