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Три человека погибли в результате крушения самолета во Франции

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Фото: Jean-Paul Bonincontro / AP

В департаменте Савойя во Франции разбился туристический легкомоторный самолет. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на местную префектуру.

Инцидент произошел в гористой местности около города Сен-Коломбан-де-Виллар. В результате крушения три человека погибли. Один из пассажиров успел выпрыгнуть из падающей машины, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Обстоятельства аварии в настоящее время неизвестны и будут определены в рамках судебного расследования», — заявили в префектуре. Разбившийся самолет принадлежал аэроклубу, который базируется в департаменте Атлантическая Луара.

21 июля стало известно, что на юге Сомали потерпел крушение пассажирский самолет. Воздушное судно вылетело из столицы Кении Найроби и разбилось при посадке в аэропорту Эль-Вак в районе Гедо. На борту находились 45 пассажиров, все они остались живы.

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