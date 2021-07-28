На Украине четыре человека погибли при падении самолета на жилой дом

Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от села Шепаровцы 28 июля около 13.40 по местному времени (совпадает с московским). После падения самолет загорелся, пожар удалось локализовать спустя 20 минут после возгорания силами нескольких расчетов.

На месте катастрофы спасатели обнаружили тела четырех человек. Сколько из них находились в доме во время трагедии, а сколько в самолете, пока не уточняется. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

В марте шесть украинских граждан погибли в крупном ДТП с участием автобуса в Польше. Машина следовала из Познани в Херсон, в ней находились 57 человек и два водителя. Более 15 человек были госпитализированы с сильными травмами.