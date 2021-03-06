Шесть украинцев погибли в ДТП в Польше

Шесть граждан Украины погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Польше. Об этом сообщает «Обозреватель».

Автобус направлялся из польской Познани и украинский Херсон. На место происшествия выехали консулы, они взаимодействуют с местными властями и больницами, сообщил в своем Twitter-аккаунте глава МИД Украины Олег Николенко.

Всего в автобусе находилось 57 граждан Украины, в том числе двое водителей.

В феврале 2020 года в ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Все погибшие украинцы, в том числе водитель микроавтобуса, ехали домой из Санкт-Петербурга.