Российский вертолет экстренно приземлился на реку

Вертолет Robinson приземлился на реку около школы №17 в Чите из-за ошибки в навигации

В Чите вертолет экстренно приземлился на реку из-за некорректно введенной точки навигации GPS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Уточняется, что летательный аппарат находится в исправном состоянии, однако не может подняться в воздух. В настоящее время решается вопрос о транспортировке вертолета в место, с которого он сможет взлететь. Не уточняется, сколько человек находились на борту воздушного судна.

Информация о том, что в реку около школы № 17 упал вертолет Robinson появилась ранее в соцсетях. На опубликованных порталом «Чита.ру!» кадрах виден вертолет, практически полностью скрытый водой. По данным портала, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что частный самолет-амфибия упал в Москву-реку возле села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны. Он перевернулся во время посадки на воду. В результате падения никто не пострадал.