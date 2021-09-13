Летчик объяснил рост числа авиакатастроф

Сегодня пилоты вынуждены работать в крайне тяжелых условиях малого количества хорошо оснащенных аэродромов, устаревших, особенно в малой авиации, самолетов, техника в которых часто отказывает. Так объяснил в разговоре с «Лентой.ру» рост числа авиакатастроф бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он подчеркнул, что именно это нередко становится причиной катастроф, таких как в случае с L-410, упавшим под Иркутском.

У авиакомпании «СиЛА», самолет которой разбился 12 сентября, неоднократно выявляли нарушения. Среди них — невыполнение проверки свободного хода управления самолетом перед взлетом, неточное выдерживание заданных высот полета, а также полет на высотах выше допустимых РЛЭ самолета. Используемая компанией система управления безопасностью полетов не обеспечивала выявление потенциальных угроз. Во время выполнения полетов с пассажирами экипажи выдерживали барометрическую высоту выше допустимой отметки.

Системный кризис

Летчик отметил, что претензии, выдвинутые к «СиЛЕ», мало говорят о работе компании в целом и тем более не отражают проблемы, произошедшие на борту упавшего самолета.

«Дело в том, что все это относится к технике пилотирования и ее качеству, к мастерству и профессионализму летчиков. Здесь должна быть конкретика, фамилии конкретных лиц, выполнявших такие рейсы. В противном же случае это просто общие замечания, которые можно предъявить любому члену экипажа после любого полета. То, что мы увидели, — просто обобщенная информация, не передающая сути», — считает Романов.

Судно, потерпевшее крушение, по словам эксперта, формально не является устаревшим, имеет все необходимые допуски, сертификаты, так же как и сама авиакомпания. Он подчеркнул, что, если Росавиация и другие контролирующие органы дали разрешение на полеты такого типа самолетов, значит, претензий ни к пилотам, ни к авиакомпании быть не может.

Катастрофы в малой авиации уже не являются чем-то из ряда вон, самолеты стали падать с пугающей частотой. Но, как считает Романов, проблема здесь не в непрофессионализме пилотов, а в неспособности контролирующих ведомств качественно исполнять свои обязанности.

«Летчики выполняют полеты в просто ужасных условиях. У нас очень мало аэродромов, аэродромов хорошо оснащенных — еще меньше. Самолеты устаревшие, особенно в малой авиации, техника отказывает очень часто, потому пилоты прилагают просто колоссальные усилия для того, чтобы соблюсти безопасность пассажиров. То, о чем мы говорим, — системный кризис как в малой авиации, так и во всем управлении отраслью. В таких структурах очень мало профессионалов, понимающих проблему изнутри, поскольку широко практикуются родственно-клановые назначения. Это системная беда как в авиации, так и в других отраслях», — заключил авиаэксперт.

О том, что самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, стало известно 12 сентября. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали и были переданы медикам.