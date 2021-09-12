Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском

Источник ТАСС: число погибших при падении самолета L-410 под Иркутском возросло до четырех

Раскрыто число погибших при крушении самолета L-410, упавшего в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, число погибших возросло до четырех.

Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии Источник ТАСС о погибших при падении самолета под Иркутском

Однако, как сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, среди погибших оказались два члена экипажа и два пассажира. Еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии.

Где самолет?

Самолет L-410 уже обнаружили очевидцы. О падении L-410 сообщила одна из его пассажирок, женщина позвонила в 112, чтобы позвать на помощь, но связь с ней прервалась. К предполагаемому месту падения выехали спасатели. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Из самолета достали четырех человек, об их состоянии ничего не известно. Отмечается, что самолет заходил на повторную посадку и пропал с радаров.

Приоритетная версия

По данным ТАСС, в качестве приоритетной версии причины случившегося в настоящее время рассматривают отказ двигателя или ошибку экипажа. Отмечается, что на месте аварийной посадки самолета был сильный туман. При этом в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы «Интерфаксу» рассказали, что в качестве приоритетной версии сейчас рассматривается отказ техники.

По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге МЧС о версии крушения самолета под Иркутском

Также до этого в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области заявляли, что четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 — зажаты в салоне.

Детали от губернатора

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил детали крушения пассажирского самолета L-410, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское.

Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают Игорь Кобзев о деталях крушения пассажирского самолета L-410

Губернатор добавил, что со слов очевидцев, пожара нет. По его словам, на место происшествия прибыли спасатели, которые работают в условиях сильного тумана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Кобзева, L-410 упал в реку Ангара. Губернатор пообещал, что семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 в Иркутской области окажут помощь.

Материалы по теме «Словно взорвалась бомба» Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины крушения остаются загадкой уже 60 лет 72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?

Ранее сын пассажирки упавшего самолета Елены Популях рассказал Telegram-каналу Mash, что находится на связи с матерью. Она сообщала, что все пассажиры остались в живых. Кроме того, Telegram-канал Life Shot публиковал запись, сделанную на месте происшествия. На ней слышны крики зажатых в салоне пассажиров. Они заметили фонари и зовут на помощь.

Уголовное дело

После жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. «По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК РФ. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности, ход расследования поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК.

О жесткой посадке L-410 стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Их состояние неизвестно.