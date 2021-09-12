Из упавшего под Иркутском самолета достали четырех человек

Интерфакс: очевидцы достали из упавшего под Иркутском L-140 четырех человек

Самолет L-140, который летел из Иркутска в Казачинское и упал за четыре километра до места назначения, обнаружили очевидцы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», — рассказал агентству собеседник. О состоянии пострадавших ничего не известно. Сообщается, что самолет заходил на повторную посадку и пропал с радаров.

В качестве приоритетной версии о причинах случившегося в настоящее время рассматривают отказ двигателя или ошибку экипажа, сообщает ТАСС. Отмечается, что на месте аварийной посадки самолета был сильный туман.

Кроме того, в экстренных службах агентству рассказали, что спасателям удалось добраться до места крушения. Был пойман сигнал с радиомаячка борта.

О жесткой посадке L-140 стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Известно, что один человек серьезно ранен, четверо живы, а 11 оказались зажаты внутри салона. Их состояние неизвестно.