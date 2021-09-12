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Число жертв крушения самолета L-410 под Иркутском возросло до четырех

ТАСС: При падении самолета L-410 под Иркутском погибли три пассажира и пилот
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Число жертв падения самолета L-410 в Иркутской области возросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Погибли три пассажира и пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии», сообщили в ведомстве. Уточняется, что спасатели добрались до места аварии, началась эвакуация.

L-410 авиакомпании «Сила», летевший из Иркутска в поселок Казачинское совершил жесткую посадку в тайге. Машина находится в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения. По предварительным данным, на борту присутствовали два члена экипажа и 14 пассажиров.

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