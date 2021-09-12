Сын одной из пассажирок упавшего под Иркутском самолета рассказал о произошедшем

Сын пассажирки упавшего в тайге под Иркутском самолетом L-140 Елены Популях рассказал Telegram-каналу Mash, что находится на связи с матерью. Она жива и сообщает, что из пассажиров все также остались в живых.

Отмечается, что самолет нашли медики. Сотрудники скорой помощи отправились за спасателями. ТАСС также подтверждает, что врачи добрались до места крушения L-140.

Кроме того, Telegram-канал Life Shot опубликовал запись, сделанную на месте происшествия. На ней слышны крики зажатых в салоне пассажиров. Они заметили фонари и зовут на помощь.

О катастрофе стало известно вечером 12 сентября. L-410 совершил жесткую посадку, не долетев четыре километра до места назначения, стало известно ранее, 12 сентября. По данным МЧС, сигнал поступил в 18:15 по Москве.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что связался с одной из пассажирок. Она рассказала, что конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно, все живы.