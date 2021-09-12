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Все пассажиры упавшего под Иркутском L-140 остались живы

СК: все пассажиры совершившего жесткую посадку под Иркутском L-140 живы
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По предварительным данным, все пассажиры самолета L-140, упавшего за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, остались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что известно об этом тяжело пострадавшем человеке. При этом Telegram-канал Mash со ссылкой на выживших пассажиров передает, что при крушении борта погиб один пилот.

Отмечается также, что следствие поручило возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

К месту крушения авиалайнера, по информации ТАСС, направляется борт санавиации.

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