У авиакомпании разбившегося под Иркутском L-410 неоднократно выявляли нарушения

У авиакомпании «Сила», самолет которой разбился под Иркутском 12 сентября, неоднократно выявляли нарушения. Экипажи самолетов неоднократно отклонялись при выполнении полетов, сообщает РЕН ТВ.

Среди нарушений – невыполнение проверки свободного хода управления самолетом перед взлетом, неточное выдерживание заданных высот полета, а также полет на высотах, более допустимых РЛЭ самолета.

Используемая компанией система управления безопасностью полетов не обеспечивала выявление потенциальных угроз.

Во время выполнения полетов с пассажирами экипажи выдерживали барометрическую высоту выше допустимой отметки.

О том, что самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, стало известно 12 сентября. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали и были переданы медикам.