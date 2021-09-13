Второй черный ящик нашли на месте крушения L-410 под Иркутском

На месте крушения самолета L-410 под Иркутском найден второй черный ящик. Об этом в понедельник, 13 сентября, со ссылкой на заявление Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры пишет ТАСС.

Общее число бортовых самописцев пока неизвестно. Ранее сообщалось о том, что на месте ЧП обнаружен первый черный ящик.

В ведомстве также уточнили, что самолет полностью разрушен, следы пожара отсутствуют. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, поскольку он еще в шоке.

Воздушное судно потерпело крушение в воскресенье, 12 сентября, в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. В результате аварии четверо погибли, еще 12 человек пострадали.