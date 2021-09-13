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Названа ещё одна возможная причина крушения самолета L-410 под Иркутском

Возможная причина крушения самолета L-410 под Иркутском — отказ навигационной системы
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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин заявил, что одной из вероятных причин крушения самолета L-410 мог стать отказ навигационной системы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Он дважды заходил на посадку. Видать, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочными курсами 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса», — отметил собеседник.

По его словам, погодные условия подходили для посадки, за бортом была хорошая видимость.

«Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система отказала», — рассказал Калинин.

12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

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