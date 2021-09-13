Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета L-410

В ходе осмотра места крушения самолета L-410 под Иркутском был найден один из черных ящиков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Один ящик нашли», — сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, самолет полностью разрушен, при этом следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, он находится в «шоковом состоянии».

Как отмечал «Коммерсантъ», прибывшие на место крушения медики застали второго пилота в состоянии нервного срыва.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что выживший при падении самолета пилот Николай Махнутин рассказал спасателям о произошедшем. По данным канала, он заявил, что во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.

12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, 12 пострадали. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 15 сентября днем траура по погибшим в крушении.