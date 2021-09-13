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Стало известно о нервном срыве у выжившего пилота упавшего под Иркутском L-410

«Коммерсантъ»: у второго пилота упавшего под Иркутском L-410 был нервный срыв
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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Стало известно о нервном срыве у выжившего пилота упавшего под Иркутском L-410. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, спасатели добрались до места происшествия около 1:00. Медики застали второго пилота в состоянии нервного срыва, о его состоянии в данный момент не сообщается.

Как рассказали изданию в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР, наиболее вероятной причиной катастрофы является отказ техники. Однако ошибка экипажа в условиях плохой видимости не исключается.

Ранее пилот Николай Махнутин, выживший при падении самолета, рассказал спасателям, что во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту, из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.

12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

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