Названа дата траура по погибшим при крушении самолета в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил дату траура по погибшим при крушении самолета L-410. Он пройдет в среду, 15 сентября. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Кобзев принес соболезнования семьям погибших и отметил, что спасатели до последнего надеялись на лучшее. Тем не менее, в результате катастрофы погибли четыре человека, в том числе пилот воздушного судна. Губернатор сообщил, что среди скончавшихся один — житель Иркутска, один — Ангарска и еще двое — из Магистрального.

12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском около 18:15 по московскому времени. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 пострадавших в результате крушения воздушного судна переданы медикам. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.