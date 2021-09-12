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Раскрыты имена погибших при крушении самолета под Иркутском

Раскрыты имена четырех погибших при крушении самолета L-410 в Иркутской области
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Фото: Telegram-канал РИА Новости

Раскрыты имена четырех людей, которые погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. Их имена опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, в катастрофе погибли пилот Владимир Черненко, а также Александр Андреев, Татьяна Попович и Виталий Гужва.

12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском около 18:15 по московскому времени. На борту лайнера находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 пострадавших в результате крушения воздушного судна переданы медикам. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

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Семьи погибших и пострадавших при крушении L-410 под Иркутском получат выплаты