Семьи погибших и пострадавших при крушении L-410 под Иркутском получат выплаты

Семьи погибших и пострадавших при крушении самолета L-410, который упал в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, получат выплаты. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По словам собеседника, решение о размере выплат будет принято в понедельник, 13 сентября.

«Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Решение о размере выплат будет принято в понедельник», — отмечается в сообщении.

12 сентября самолет L-410 потерпел крушение за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском. В пресс-службе МЧС России сообщили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. Четыре человека погибли, еще 12 пострадавших в результате крушения воздушного судна переданы медикам. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

