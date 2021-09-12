Спасательные работы на месте упавшего самолета под Иркутском завершены

МЧС: завершены работы по освобождению людей из упавшего самолета L-410 под Иркутском

Спасательная операция на месте падения самолета L-410 в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском завершена, все зажатые на борту люди освобождены. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, все 12 пострадавших в результате крушения воздушного судна переданы медикам. В работах на месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

По информации Telegram-канала Life Shot, среди пассажиров на борту разбившегося L-410 находились федеральный судья Ольга Семенова и помощник прокурора Казаченско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих женщин достали живыми из-под обломков самолета.

О жесткой посадке самолета стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС России сообщили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

