Россия
 
Последние новости
Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском
Россиянам рассказали о новых уловках в арсенале кибермошенников
Летевшая к жениху россиянка разбила нос при крушении самолета под Иркутском
Названо самое неудачное оружие Второй мировой войны
Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном
Раскрыты имена погибших при крушении самолета под Иркутском
Известный художник сравнил старую и новую Москву 
Семьи погибших и пострадавших при крушении L-410 под Иркутском получат выплаты
Выживший пилот упавшего под Иркутском самолета рассказал о причинах крушения
Новости партнеров
Прослушать новость

Спасательные работы на месте упавшего самолета под Иркутском завершены

МЧС: завершены работы по освобождению людей из упавшего самолета L-410 под Иркутском
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал МЧС России

Спасательная операция на месте падения самолета L-410 в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском завершена, все зажатые на борту люди освобождены. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, все 12 пострадавших в результате крушения воздушного судна переданы медикам. В работах на месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

По информации Telegram-канала Life Shot, среди пассажиров на борту разбившегося L-410 находились федеральный судья Ольга Семенова и помощник прокурора Казаченско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих женщин достали живыми из-под обломков самолета.

О жесткой посадке самолета стало известно ранее, 12 сентября. В пресс-службе МЧС России сообщили, что происшествие произошло около 18:15 по Москве. На борту лайнера находилось 16 человек, включая двух членов экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека. Основной причиной инцидента предварительно называют отказ техники.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Место крушения самолета L-410 под Иркутском попало на видео
Число жертв крушения самолета L-410 под Иркутском возросло до четырех
Спасатели добрались до места крушения L-410 в Иркутской области
Сын одной из пассажирок упавшего под Иркутском самолета рассказал о произошедшем
Губернатор Иркутской области сообщил детали крушения самолета L-410